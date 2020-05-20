Из-за приостановки производства на «Николаевском глиноземном заводе» Николаевский морской порт обработал на 4% меньше грузов, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщают в Администрации Николаевского морского порта.

Отмечается, что с начала года в порту перевалили 10 миллионов 260 тысяч тонн груза, что на 4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

— Уменьшение показателей связано в первую очередь с вынужденным прекращением производства на «Николаевском глиноземном заводе», в связи с проблемами поступления бокситового сырья. Остановка одного из ведущих портовых операторов за пределами акватории порта Николаев безусловно отразилось на общей статистике Николаевского филиала ГП «АМПУ». Если рассмотреть показатели в пределах акватории порта, то за январь-апрель 2020 года портовыми операторами обработано 5 миллионов 480 тысяч тонн груза, что превышает плановые показатели и подтверждает, что Николаевский морской порт работает стабильно, оставшись на втором месте в рейтинге среди морских портов Украины, — сказано в сообщении.

Отмечается, что увеличение на 23,8% наливных грузов обусловлено ростом перевалки растительного масла до 1 миллионв 100 тысяч тонн, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 22,5%. Несколько меньше, чем в предыдущем году, перевалили зерновых культур 4 миллиона 900 тысяч тонн (97,1%).

— По результатам 4 месяцев работы в 2020 году Николаевским морским портом обработано 631 судно и 46,4 тысяч вагонов. Из общего объема обработанных грузов экспортные составили 8 миллионов 200 тысяч тонн, импортные - 1 миллион 600 тысяч тонн, каботажные - 312,57 тысяч тонн, — сообщили в порту.

Как сообщалось ранее, Николаевский морской порт вошел в число лидеров по объему грузоперевалки и занял второе место с перевалкой в 10,3 миллионов тонн, также в список лидеров вошел порт Ольвия с результатом 1,5 миллиона тонн с приростом 0,7 млн тонн или 89,2%.

Напомним, 1 мая «Николаевский глиноземный завод» заявил о вынужденной приостановке производства в связи с неправомерной блокировкой поступлений бокситового сырья в порту Черноморской таможней. 5 мая завод заявил о нормализации ситуации с растаможиванием бокситового сырья в местном порту.