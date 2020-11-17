Николаевская областная клиническая больница планирует закупить аппаратуру и расходные материалы для гемодиализа и гемодиафильтрации на 45,5 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, 17 ноября Коммунальное некоммерческое предприятие «Николаевская областная клиническая больница» Николаевского областного совета объявила тендер на покупку аппаратуры и расходных материалов для гемодиализа и гемодиафильтрации за 45 миллионов 514 тысяч 605 гривен.

Согласно тендерной документации, планируется закупить диализаторы, фильтры для очистки диализата, игл, концентраты диализа, которые подрядчик должен поставить с 1 января по 31 декабря 2021 года.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 25 января 2021 года.

Гемодиализ — метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. Во время гемодиализа происходит удаление из организма токсических продуктов обмена веществ, нормализация нарушений водного и электролитного балансов.

Напомним, медперсонал отделения гемодиализа и нефрологии Николаевской областной клинической больницы устроили митинг у здания ОГА и попросил депутатов облсовета отделить их от больницы и создать отдельное учреждение.