Оккупационные власти Крыма выставили аукцион 100% акций АО «Производственно-аграрное объединение «Массандра» — старейшее и крупнейшее винное производство на полуострове.



Об этом сообщает российский «Интерфакс», ссылаясь на информацию «Единой электронной торговой площадки».

Начальная цена акций — 5,3 млрд рублей (около 70 миллионов долларов).

Аукцион назначен на 14 декабря, заявки на участие в торгах принимаются до 18:00 8 декабря.

На данный момент 100% акций предприятия — у Минимущества Крыма.

Напомним, в мае этого года сообщалось, что оккупанты не собираются приватизировать винзавод «Массандра». Он должен был быть собственностью аннексированного полуострова.