Оккупационные власти Крыма выставили аукцион 100% акций АО «Производственно-аграрное объединение «Массандра» — старейшее и крупнейшее винное производство на полуострове.
Об этом сообщает российский «Интерфакс», ссылаясь на информацию «Единой электронной торговой площадки».
Начальная цена акций — 5,3 млрд рублей (около 70 миллионов долларов).
Аукцион назначен на 14 декабря, заявки на участие в торгах принимаются до 18:00 8 декабря.
На данный момент 100% акций предприятия — у Минимущества Крыма.
Напомним, в мае этого года сообщалось, что оккупанты не собираются приватизировать винзавод «Массандра». Он должен был быть собственностью аннексированного полуострова.
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Оккупационные власти Крыма выставили аукцион 100% акций АО «Производственно-аграрное объединение «Массандра» — старейшее и крупнейшее винное производство на полуострове.
Об этом сообщает российский «Интерфакс», ссылаясь на информацию «Единой электронной торговой площадки».
Начальная цена акций — 5,3 млрд рублей (около 70 миллионов долларов).
Аукцион назначен на 14 декабря, заявки на участие в торгах принимаются до 18:00 8 декабря.
На данный момент 100% акций предприятия — у Минимущества Крыма.
Напомним, в мае этого года сообщалось, что оккупанты не собираются приватизировать винзавод «Массандра». Он должен был быть собственностью аннексированного полуострова.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов