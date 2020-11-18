В проект бюджета на 2021 предусмотрено увеличение финансирования науки на 1,8 млрд грн (+ 18,2%) по сравнению с 2020 годом.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, информирует Правительственный портал.

По его словам, в смете на следующий год общий объем расходов на научную и научно-технической деятельности достигнет почти 12 млрд гривен.

— Из них 9,2 млрд направлено на общий фонд, а 2,8 млрд- в специальный, — отметил Роман Ермоличев.

Чиновник отметил, что при определении объемов финансирования сферы пытались укрепить инструменты технологического развития государства.

— Среди бюджетных маркеров отмечу рост грантовой поддержки научных и научно-технических проектов через Национальный фонд исследований и внедрение грантового принципа финансирования исследований отраслевыми научными учреждениями. Около 73% всего финансирования приходится на Национальную академию наук и национальные отраслевые академии наук, — отметил Роман Ермоличев.

Он отметил, что принципиальным является вопрос финансирования украинских антарктических исследований.

— Для изучения окружающей среды Антарктического региона, обеспечения условий проживания и деятельности нашей экспедиции на станции «Академик Вернадский» в бюджете-2021 учтены 128,5 млн гривен. Научным учреждениям Национальной академии наук, в том числе и лабораториям молодых ученых Академии, учтены расходы в размере 479 200 000 гривен, — сообщил Роман Ермоличев.

Напомним, в минфине ранее заявили, что бюджет-2021 справится с коронакризисом.