С начала года и до местных выборов 25 октября украинские политики потратили на рекламу в соцсетях более 5 миллионов 700 тысяч долларов (примерно 154 миллиона гривен).

Об этом говорится в отчете общественного движения ЧЕСНО.

Для анализа расходов эксперты использовали данные, которые предоставляет Facebook о рекламе. Стремительно росли расходы на страницах, которые рекламировали партии. За первые полгода расходы на рекламу из партийных страниц составляли до 90 тысяч долларов, то в октябре они превысили 1 миллион 400 тысяч долларов.

— Ближе к выборам в сети появилось немало страниц, которые сложно назвать партийными или страницами политиков, но они вели кампании за и против на сотни тысяч долларов, — объясняют эксперты.

Топ-20 страниц по затратам возглавляет профиль политической партии «За майбутнє». Ее создали в мае 2020 года, а с августа по октябрь она уже потратила почти 170 тысяч долларов. На рекламу ставили сообщения партийцев из регионов и фрагменты эфиров шоу «Право на власть», где гостем был лидер партии Игорь Палица.

Всего в рейтинг попали четыре страницы «За майбутнє» и ее представителей. Например, третье место у страницы Игоря Палицы, который потратил 119 тысяч долларов на рекламу, пятое — у лидера списка «За майбутнє» в Ивано-Франковского горсовета Александра Шевченко (65 тысяч долларов).

Лидер по расходам среди партий — «Слуга народа» с 880 тысячами долларов. В сумме учитывали все партийные страницы в различных областях, страницы партийцев и другие страницы, которые рекламировали сообщения в поддержку партии. Агитацию за «Слуг народа» и ее кандидатов размещали по меньшей мере 319 страниц, говорят в ЧЕСТНО.

Второе место у партии «За майбутнє», которая потратила 704 тысячи долларов из 96 связанных страниц, а третье — у «Европейской Солидарности».

Страницы, которые так или иначе продвигали партию «ОПЗЖ» или ее партийцев, потратили на рекламу 297 тысяч долларов. Кроме партийных страниц, есть профили с нейтральными названиями. Например, «Все хорошо в Украине» и «Политические войны» потратили 43 тысячи долларов на рекламу Виктора Медведчука и партии.

Напомним, ранее в организации ОПОРА заявляли, что с начала предвыборной кампании — политсилы, участвующие в ней, потратили на рекламу в Facebook более 70 миллионов гривен (2,5 миллиона долларов).