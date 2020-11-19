Результаты тендера опубликованы на сайте госзакупок Prozorro, на него обратили внимание «Наші гроші».

Стартовая ожидаемая стоимость работ составляла 38 миллионов, но во время конкурса она снизилась до 32,4 миллиона. Такую сумму предложила компания Etihad Airways Engineering LLC (ОАЭ, принадлежит правительству Абу-Даби).

До декабря 2021 года она должна модернизировать станцию спутниковой связи, которая установлена на самолете Аirbus 319-115 с заводским номером 3260 и государственным и регистрационным знаками UR-ABA.

Как отмечает издание, это один из самолетов госпредприятия «Украина» Государственного управления делами, которое обеспечивает перелеты главы государства и других высокопоставленных чиновников.

Модернизированная станция Honeywell JetWave должна обеспечить доступ к интернету с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service с максимально возможной скоростью 50 Мбит/с. Срок гарантийного обслуживания составляет два года.

Напомним, главный врач «Феофании» рассказал, сколько тратят на лечение Зеленского от COVID-19.