Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил два кредитных проекта для Украины на 440 миллионов евро. Деньги направят на восстановление инфраструктуры Донбасса.
Соответствующее решение принял совет директоров банка, передает «Интерфакс-Украина».
340 млн евро выделят в рамках «Программы восстановления». Деньги должны направить на создание, восстановление и улучшение общественных зданий, в том числе административных зданий, школ, медицинских центров и больниц, государственных дорог и мостов, а также на поставку коммунальных услуг.
Программа, в частности, ориентирована на объекты, расположенные на подконтрольных Украине территориях в Донецкой и Луганской областях, а также четырех прилегающих областей — Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской и горсоветов в других областях, чтобы те могли справиться с притоком внутренних переселенцев.
Отмечается, что финансирование предполагается для таких секторов, как вода и водоснабжение, энергетика, градостроительство, транспорт.
В ЕИБ напомнили, что этому проекту предшествовал успешный проект восстановления на 200 миллионов евро. Как первый, так и второй кредиты предусмотрены специальным планом действий ЕИБ для Украины с общим финансированием в 3 миллиарда евро.
Еще 100 млн евро предоставят отдельно на развитие дорог. Их направят на реконструкцию автодорог в Луганской области:
Т-13-02 КПП «Танюшевка» — Старобельск — Бахмут;
Р-66 КПП «Демино — Александровка» — Сватово — Лисичанск.
Ремонт позволит улучшить региональное сообщение и укрепить позиции сельского хозяйства, считают в ЕИБ. Там подсчитали, что всего на реконструкцию нужно 160 миллионов евро.
В Мининфраструктуры отмечают, что еще 65 миллионов долларов займа на этот проект выделит Всемирный банк.
В общем планируют восстановить почти 183 километра автодорог общего пользования государственного значения в Луганской области.
Напомним, что за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал два обстрела со стороны боевиков. Один украинский военный был ранен.
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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил два кредитных проекта для Украины на 440 миллионов евро. Деньги направят на восстановление инфраструктуры Донбасса.
Соответствующее решение принял совет директоров банка, передает «Интерфакс-Украина».
340 млн евро выделят в рамках «Программы восстановления». Деньги должны направить на создание, восстановление и улучшение общественных зданий, в том числе административных зданий, школ, медицинских центров и больниц, государственных дорог и мостов, а также на поставку коммунальных услуг.
Программа, в частности, ориентирована на объекты, расположенные на подконтрольных Украине территориях в Донецкой и Луганской областях, а также четырех прилегающих областей — Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской и горсоветов в других областях, чтобы те могли справиться с притоком внутренних переселенцев.
Отмечается, что финансирование предполагается для таких секторов, как вода и водоснабжение, энергетика, градостроительство, транспорт.
В ЕИБ напомнили, что этому проекту предшествовал успешный проект восстановления на 200 миллионов евро. Как первый, так и второй кредиты предусмотрены специальным планом действий ЕИБ для Украины с общим финансированием в 3 миллиарда евро.
Еще 100 млн евро предоставят отдельно на развитие дорог. Их направят на реконструкцию автодорог в Луганской области:
Т-13-02 КПП «Танюшевка» — Старобельск — Бахмут;
Р-66 КПП «Демино — Александровка» — Сватово — Лисичанск.
Ремонт позволит улучшить региональное сообщение и укрепить позиции сельского хозяйства, считают в ЕИБ. Там подсчитали, что всего на реконструкцию нужно 160 миллионов евро.
В Мининфраструктуры отмечают, что еще 65 миллионов долларов займа на этот проект выделит Всемирный банк.
В общем планируют восстановить почти 183 километра автодорог общего пользования государственного значения в Луганской области.
Напомним, что за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал два обстрела со стороны боевиков. Один украинский военный был ранен.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
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