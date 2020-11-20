Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил два кредитных проекта для Украины на 440 миллионов евро. Деньги направят на восстановление инфраструктуры Донбасса.

Соответствующее решение принял совет директоров банка, передает «Интерфакс-Украина».

340 млн евро выделят в рамках «Программы восстановления». Деньги должны направить на создание, восстановление и улучшение общественных зданий, в том числе административных зданий, школ, медицинских центров и больниц, государственных дорог и мостов, а также на поставку коммунальных услуг.

Программа, в частности, ориентирована на объекты, расположенные на подконтрольных Украине территориях в Донецкой и Луганской областях, а также четырех прилегающих областей — Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской и горсоветов в других областях, чтобы те могли справиться с притоком внутренних переселенцев.

Отмечается, что финансирование предполагается для таких секторов, как вода и водоснабжение, энергетика, градостроительство, транспорт.

В ЕИБ напомнили, что этому проекту предшествовал успешный проект восстановления на 200 миллионов евро. Как первый, так и второй кредиты предусмотрены специальным планом действий ЕИБ для Украины с общим финансированием в 3 миллиарда евро.

Еще 100 млн евро предоставят отдельно на развитие дорог. Их направят на реконструкцию автодорог в Луганской области:

Т-13-02 КПП «Танюшевка» — Старобельск — Бахмут;

Р-66 КПП «Демино — Александровка» — Сватово — Лисичанск.

Ремонт позволит улучшить региональное сообщение и укрепить позиции сельского хозяйства, считают в ЕИБ. Там подсчитали, что всего на реконструкцию нужно 160 миллионов евро.

В Мининфраструктуры отмечают, что еще 65 миллионов долларов займа на этот проект выделит Всемирный банк.

В общем планируют восстановить почти 183 километра автодорог общего пользования государственного значения в Луганской области.

Напомним, что за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал два обстрела со стороны боевиков. Один украинский военный был ранен.