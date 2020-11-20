За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал два обстрела со стороны боевиков. Один украинский военный был ранен.
Как сообщает пресс-центр ООС, в районе населенного пункта Авдеевка террористы применили автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие,
Неподалеку Марьинки зафиксировали работу вражеского снайпера.
Раненого бойца доставили в медучреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.
С начала текущих суток боевики из стрелкового оружия вели огонь вблизи Шумов.
Напомним, за сутки, 18 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
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За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал два обстрела со стороны боевиков. Один украинский военный был ранен.
Как сообщает пресс-центр ООС, в районе населенного пункта Авдеевка террористы применили автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие,
Неподалеку Марьинки зафиксировали работу вражеского снайпера.
Раненого бойца доставили в медучреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.
С начала текущих суток боевики из стрелкового оружия вели огонь вблизи Шумов.
Напомним, за сутки, 18 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов