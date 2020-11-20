За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал два обстрела со стороны боевиков. Один украинский военный был ранен.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе населенного пункта Авдеевка террористы применили автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие,

Неподалеку Марьинки зафиксировали работу вражеского снайпера.

Раненого бойца доставили в медучреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

С начала текущих суток боевики из стрелкового оружия вели огонь вблизи Шумов.

Напомним, за сутки, 18 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.