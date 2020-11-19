За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«За прошлые сутки, 18 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. В районе населенного пункта Марьинка враг применил стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали.

С начала текущих суток, 19 ноября, нарушений условий договоренностей, которые вступили в силу 27 июля 2020, не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими защитниками.

Напомним, украинская сторона на переговорах в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает провести обмен пленных до 24 декабря этого года — к Рождеству.