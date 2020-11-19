За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
«За прошлые сутки, 18 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. В районе населенного пункта Марьинка враг применил стрелковое оружие», — говорится в сообщении.
Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали.
С начала текущих суток, 19 ноября, нарушений условий договоренностей, которые вступили в силу 27 июля 2020, не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими защитниками.
Напомним, украинская сторона на переговорах в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает провести обмен пленных до 24 декабря этого года — к Рождеству.
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За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
«За прошлые сутки, 18 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. В районе населенного пункта Марьинка враг применил стрелковое оружие», — говорится в сообщении.
Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали.
С начала текущих суток, 19 ноября, нарушений условий договоренностей, которые вступили в силу 27 июля 2020, не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими защитниками.
Напомним, украинская сторона на переговорах в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает провести обмен пленных до 24 декабря этого года — к Рождеству.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов