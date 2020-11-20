Об этом рассказал исполняющий обязанности члена правления, директор филиала «Пассажирская компания» Укрзалізниця» Александр Перцовский.

— В приоритете — проведение капитально-восстановительных ремонтов пассажирских вагонов. Благодаря этому за 30% стоимости нового вагона де-факто получаем почти новый вагон. В силах Укрзалізниці» на собственных производственных мощностях восстановить значительное количество вагонов, — отметил Александр Перцовский.

Обновленный подвижной состав будет иметь современные элементы конструкции: кузов вагона, кондиционер крыши, новые оконные блоки со стеклопакетами, роллетные системы для защиты от прямых солнечных лучей.

Среди новаций — USB-розетки у каждого места, под столиками установят специальные полочки для удобной зарядки телефонов, купе оснастят индивидуальными системами климат-контроля, на столиках — специальные места для стаканов.

Всего в следующем году Укрзалізниця» запланировала рекордные инвестиции в обновление пассажирского подвижного состава. Предусмотрели приобрести 100 пассажирских вагонов на сумму более 2,7 миллиарда гривен за счет госбюджета и модернизировать 50 пассажирских вагонов на 450 миллионов гривен.

Напомним, в «Укрзалізниці» сообщили, что рассматривается возможность интеграции в систему онлайн-продажи билетов на поезд функции заказа еды.