В «Укрзалізниці» сообщили, что рассматривается возможность интеграции в систему онлайн-продажи билетов на поезд функции заказа еды.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

— Первое, над чем будем работать в ближайшее время — обеспечение пассажиров питанием во время путешествий. Есть коммерческие организации, желающие предоставлять такие услуги. Мы со своей стороны готовы стать платформой и тестировать различные форматы. Главное, что мы требуем, чтобы учитывались новые реалии, в частности, эпидемическая ситуация, — рассказал исполняющий обязанности члена правления, директор филиала «Пассажирская компания» АО «Укрзалізниці» Александр Перцовский.

В сообщении отмечается, что сейчас «Укрзалізниця» призывает бизнес предоставить идеи о введении новых услуг на вокзалах и в поездах. Прежде всего это касается организации питания пассажиров во время путешествий. Конечно, с учетом эпидемической ситуации. Также, «Укрзалізниця» готова рассмотреть бизнес-планы по предоставлению в поездах и других услуг.

— Это может быть продажа периодических изданий или предоставление доступа к интернету, Wi-Fi. Мы заинтересованы в том, чтобы появлялись частные компании, которые будут развивать сегменты дополнительных услуг, ведь наша цель — вернуть пассажиров в поезда и предоставить им достойный уровень комфорта во время путешествий, — сообщают в «Укрзалізниці».

Напомним, проект электрификации железнодорожного направления «Долинская — Николаев — Колосовка» начнут реализовывать уже в 2021 году.