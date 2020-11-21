Крупные французские ритейлеры и магазины онлайн-коммерции договорились отложить акционные распродажи в «черную пятницу», запланированную на 27 ноября, на одну неделю.
Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на Le Parisien.
— Это единодушное соглашение о переносе срока до 4 декабря было заключено, чтобы позволить скорое повторное открытие магазинов в условиях максимальной безопасности для здоровья, —говорится в совместном заявлении компаний и Министерства экономики Франции.
Однако, отсрочка будет действовать только «при условии возобновления работы магазинов к тому времени», то есть, с 4 декабря.
— Мы на правильном пути, чтобы рассмотреть возможность повторного открытия примерно 1 декабря, — заявил премьер-министр Жан Кастекс в пятницу днем.
Правительство разрабатывает новый протокол, который может позволить открыть магазины. В частности, предлагается увеличить площадь на одного человека до 8 квадратных метров, однако, например мать с ребенком может считаться одним посетителем.
Подсчет клиентов также станет обязательным для площадей более 400 м2. Взамен магазины получат право работать по воскресеньям и в продленное время, возможно, до конца января.
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции во Франции активность ресторанного бизнеса упала на 95%.
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Крупные французские ритейлеры и магазины онлайн-коммерции договорились отложить акционные распродажи в «черную пятницу», запланированную на 27 ноября, на одну неделю.
Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на Le Parisien.
— Это единодушное соглашение о переносе срока до 4 декабря было заключено, чтобы позволить скорое повторное открытие магазинов в условиях максимальной безопасности для здоровья, —говорится в совместном заявлении компаний и Министерства экономики Франции.
Однако, отсрочка будет действовать только «при условии возобновления работы магазинов к тому времени», то есть, с 4 декабря.
— Мы на правильном пути, чтобы рассмотреть возможность повторного открытия примерно 1 декабря, — заявил премьер-министр Жан Кастекс в пятницу днем.
Правительство разрабатывает новый протокол, который может позволить открыть магазины. В частности, предлагается увеличить площадь на одного человека до 8 квадратных метров, однако, например мать с ребенком может считаться одним посетителем.
Подсчет клиентов также станет обязательным для площадей более 400 м2. Взамен магазины получат право работать по воскресеньям и в продленное время, возможно, до конца января.
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции во Франции активность ресторанного бизнеса упала на 95%.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов