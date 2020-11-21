Об этом сообщили в Донецкой областной государственной администрации.

Первые компенсации смогут получить владельцы восьми жилых объектов на территории военно-гражданской администрации поселка Зайцево и двух в городе Авдеевка.

Всего 9 заявителей получат компенсацию на общую сумму 2,7 миллиона гривен, то есть по 300 тысяч гривен на человека. Такое решение приняли 13 ноября, на первом заседании спецкомиссии по вопросам компенсации пострадавшим владельцам домов на востоке.

После получения общего списка пострадавших, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины должно распределить средства в региональный орган социальной защиты населения Донецкой области, а дальше — пострадавшим.

Следующие компенсации так же будут выплачивать по заявлениям людей, чье жилье было разрушено вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации. Для этого Минреинтеграции призывает подавать соответствующие запросы в органы местного самоуправления.

Такие выплаты — первые за все время вооруженной агрессии РФ против Украины. Всего в госбюджете на 2020 год для компенсаций пострадавшим собственникам жилья выделили 20 миллионов гривен.

Напомним, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил два кредитных проекта для Украины на 440 миллионов евро. Деньги направят на восстановление инфраструктуры Донбасса.