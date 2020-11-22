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Высший нефтяной совет Объединенных Арабских Эмиратов (SPC) заявил об обнаружении бассейна нетрадиционной нефти, объем которого, по предварительным подсчетам, составляет 22 миллиарда баррелей в год.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местные СМИ.
Новые месторождения были найдены в эмирате Абу-Даби. В ходе заседания члены SPC также договорились об увеличении резервов традиционной нефти на 2 миллиарда баррелей.
Отмечается, что также на совещании был утвержден рекордный план нефтяной компании Абу-Даби ADNOC по капитальным расходам на сумму 448 миллиардов дирхам (примерно $122 миллиарда) в течение следующих пяти лет. Такой план позволит компании «разумно» расти.
ADNOC планирует в течение этого периода влить в экономику ОАЭ 160 миллиардов дирхам (44 миллиарда долларов США).
Напомним, в марте из-за низкого спроса на нефть в США производители начали доплачивать за разгрузку своих хранилищ.
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Высший нефтяной совет Объединенных Арабских Эмиратов (SPC) заявил об обнаружении бассейна нетрадиционной нефти, объем которого, по предварительным подсчетам, составляет 22 миллиарда баррелей в год.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местные СМИ.
Новые месторождения были найдены в эмирате Абу-Даби. В ходе заседания члены SPC также договорились об увеличении резервов традиционной нефти на 2 миллиарда баррелей.
Отмечается, что также на совещании был утвержден рекордный план нефтяной компании Абу-Даби ADNOC по капитальным расходам на сумму 448 миллиардов дирхам (примерно $122 миллиарда) в течение следующих пяти лет. Такой план позволит компании «разумно» расти.
ADNOC планирует в течение этого периода влить в экономику ОАЭ 160 миллиардов дирхам (44 миллиарда долларов США).
Напомним, в марте из-за низкого спроса на нефть в США производители начали доплачивать за разгрузку своих хранилищ.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов