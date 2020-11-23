В текущем году Украина поднялась на 126 место по качеству дорог в рейтинге от британского аналитического центра Legatum Institute.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укравтодора».
В ежегодном рейтинге The Legatum Prosperity Index (Индекс процветания), который учитывает экономический рост страны, уровень образовательной системы, медицины, личного благосостояния и качества жизни и т.д., Украина в этом году получила +20 позиций в общем рейтинге «качества дорог». Теперь страна занимает 126 место.
— Это означает, что международные эксперты и аналитики положительно оценивают шаги страны в направлении развития дорожной инфраструктуры, — считают в ведомстве.
В связи с ростом по этому критерию Украина также усилила позиции в рейтинге «Транспорт», заняв 73 место, и рейтинг «Доступ к рынку и инфраструктура», заняв 77 место.
По общим показателям Украина заняла в рейтинге 92 место. Среди стран Восточной Европы показатели Украины являются наихудшими. Но это на 4 позиции лучше, чем в прошлом году, и 19 позиций по сравнению с 2018 годом.
Напомним, ранее Кабинет Министров Украины согласовал выделение 300 миллионов гривен на ремонт двух трасс от Николаева до Херсона.
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В текущем году Украина поднялась на 126 место по качеству дорог в рейтинге от британского аналитического центра Legatum Institute.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укравтодора».
В ежегодном рейтинге The Legatum Prosperity Index (Индекс процветания), который учитывает экономический рост страны, уровень образовательной системы, медицины, личного благосостояния и качества жизни и т.д., Украина в этом году получила +20 позиций в общем рейтинге «качества дорог». Теперь страна занимает 126 место.
— Это означает, что международные эксперты и аналитики положительно оценивают шаги страны в направлении развития дорожной инфраструктуры, — считают в ведомстве.
В связи с ростом по этому критерию Украина также усилила позиции в рейтинге «Транспорт», заняв 73 место, и рейтинг «Доступ к рынку и инфраструктура», заняв 77 место.
По общим показателям Украина заняла в рейтинге 92 место. Среди стран Восточной Европы показатели Украины являются наихудшими. Но это на 4 позиции лучше, чем в прошлом году, и 19 позиций по сравнению с 2018 годом.
Напомним, ранее Кабинет Министров Украины согласовал выделение 300 миллионов гривен на ремонт двух трасс от Николаева до Херсона.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов