В текущем году Украина поднялась на 126 место по качеству дорог в рейтинге от британского аналитического центра Legatum Institute.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укравтодора».

В ежегодном рейтинге The Legatum Prosperity Index (Индекс процветания), который учитывает экономический рост страны, уровень образовательной системы, медицины, личного благосостояния и качества жизни и т.д., Украина в этом году получила +20 позиций в общем рейтинге «качества дорог». Теперь страна занимает 126 место.

— Это означает, что международные эксперты и аналитики положительно оценивают шаги страны в направлении развития дорожной инфраструктуры, — считают в ведомстве.

В связи с ростом по этому критерию Украина также усилила позиции в рейтинге «Транспорт», заняв 73 место, и рейтинг «Доступ к рынку и инфраструктура», заняв 77 место.

По общим показателям Украина заняла в рейтинге 92 место. Среди стран Восточной Европы показатели Украины являются наихудшими. Но это на 4 позиции лучше, чем в прошлом году, и 19 позиций по сравнению с 2018 годом.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины согласовал выделение 300 миллионов гривен на ремонт двух трасс от Николаева до Херсона.