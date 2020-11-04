В151124 «Николаев — Станислав — Херсон»

Кабинет Министров Украины согласовал выделение 300 миллионов гривен на ремонт двух трасс от Николаева до Херсона.

Такое решение было принято на заседании правительства сегодня, 4 ноября, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры.

В частности, 300 миллионов гривен в следующем году будут направлены на капитальный ремонт автодорог В151124 «Николаев — Станислав — Херсон» и Е151101 (Николаев — Херсон) — Любомировка — Первомайское — (Казанка — (Р-47)).

При этом еще 20 миллионов гривен дорожной субвенции направят на строительство мостового перехода через реку Южный Буг, между селом Богдановка Доманевского района и поселком Константиновка Арбузинского района Николаевской области.

Отмечается, что всего Кабмин согласовал 1,98 миллиардов гривен субвенций из Дорожного фонда на ремонт местных дорог и строительство мостов в 11 регионах Украины.

Помимо Николаевской области средства дорожной субвенции также будут направлены на: