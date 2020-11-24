С момента введения карантина в марте пять автопрокатных компаний покинули рынок из-за резкого сокращения количества иностранных туристов.
Об этом пишет UBR.
Пять компаний прекратили работу в сфере краткосрочной аренды автомобилей.
Генеральный секретарь Ассоциации автопрокатных компаний Дмитрий Вакуленко объяснил, что причиной является резкое сокращение потока иностранных туристов в Украине - именно они были основными клиентами компаний.
Из-за неспособности конкурировать с крупными компаниями на уровне сервиса, меньше игроки на рынке должны были снижать цены и работать себе в убыток.
Вакуленко отметил, что из-за этого многие компании сейчас работают в «подвешенном состоянии».
Сегодня арендовать автомобиль в Украине можно за около 50 долларов за 1-2 суток, однако стоимость зависит от класса и типа авто. Летом цены также растут по сравнению с другими периодами.
По данным Euromonitor больше половины украинского рынка в 2019 году составили три международные компании, лидером был Sixt (26,2% рынка).
Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавирусной инфекции во Франции активность ресторанного бизнеса упала на 95%.
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С момента введения карантина в марте пять автопрокатных компаний покинули рынок из-за резкого сокращения количества иностранных туристов.
Об этом пишет UBR.
Пять компаний прекратили работу в сфере краткосрочной аренды автомобилей.
Генеральный секретарь Ассоциации автопрокатных компаний Дмитрий Вакуленко объяснил, что причиной является резкое сокращение потока иностранных туристов в Украине - именно они были основными клиентами компаний.
Из-за неспособности конкурировать с крупными компаниями на уровне сервиса, меньше игроки на рынке должны были снижать цены и работать себе в убыток.
Вакуленко отметил, что из-за этого многие компании сейчас работают в «подвешенном состоянии».
Сегодня арендовать автомобиль в Украине можно за около 50 долларов за 1-2 суток, однако стоимость зависит от класса и типа авто. Летом цены также растут по сравнению с другими периодами.
По данным Euromonitor больше половины украинского рынка в 2019 году составили три международные компании, лидером был Sixt (26,2% рынка).
Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавирусной инфекции во Франции активность ресторанного бизнеса упала на 95%.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов