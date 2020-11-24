В Украине появится новая бюджетная авиакомпания Bees Airline. Она планирует осуществить свой первый чартерный полет в Египет уже в конце 2020 — начале 2021 года. Регулярные лоукост-рейсы хотят запустить в апреле.
Об этом в интервью изданию Mintrans сообщил представитель акционера авиаперевозчика и бывший гендиректор SkyUp Евгений Хайнацкий.
Он рассказал, что сейчас компания подала заявку на получение сертификата эксплуатанта и до конца года может начать полеты.
— Старт полетов будет зависеть от того, как быстро мы получим сертификат эксплуатанта. Если до 22 декабря, то мы запустим чартерные рейсы на праздники. Если нет, то полетим в районе 15 января, — говорит Евгений Хайнацкий.
По его словам, Bees Airline сейчас уже взяла в лизинг первые два Boeing 737-800, которые ранее использовала МАУ. В следующем году лоукостер хочет взять еще два воздушных судна, а в 2022 году расшит свой авиапарк до шести самолетов.
Полноценный старт компания планирует на апрель 2021, когда начнет выполнять регулярные лоукост-рейсы. Базироваться она будет в аэропорту «Киев-Жуляны».
Напомним, директор коммунального предприятия Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна анонсировал возобновление рейсов в Шарм-эль-Шейх (Египет).
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
В Украине появится новая бюджетная авиакомпания Bees Airline. Она планирует осуществить свой первый чартерный полет в Египет уже в конце 2020 — начале 2021 года. Регулярные лоукост-рейсы хотят запустить в апреле.
Об этом в интервью изданию Mintrans сообщил представитель акционера авиаперевозчика и бывший гендиректор SkyUp Евгений Хайнацкий.
Он рассказал, что сейчас компания подала заявку на получение сертификата эксплуатанта и до конца года может начать полеты.
— Старт полетов будет зависеть от того, как быстро мы получим сертификат эксплуатанта. Если до 22 декабря, то мы запустим чартерные рейсы на праздники. Если нет, то полетим в районе 15 января, — говорит Евгений Хайнацкий.
По его словам, Bees Airline сейчас уже взяла в лизинг первые два Boeing 737-800, которые ранее использовала МАУ. В следующем году лоукостер хочет взять еще два воздушных судна, а в 2022 году расшит свой авиапарк до шести самолетов.
Полноценный старт компания планирует на апрель 2021, когда начнет выполнять регулярные лоукост-рейсы. Базироваться она будет в аэропорту «Киев-Жуляны».
Напомним, директор коммунального предприятия Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна анонсировал возобновление рейсов в Шарм-эль-Шейх (Египет).
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов