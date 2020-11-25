По состоянию на 20 ноября 2020 из Фонда борьбы с COVID-19 использован 41 миллиард гривен, из них на здравоохранение — около 8 миллиардов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Уже использовано 62% средств фонда, то есть 41 из 66 миллиардов гривен.

На здравоохранение потратили только 42% из предусмотренных 18,5 миллиарда. Из них больше всего (4,2 миллиарда) было направлено на доплаты медработникам.

Около 2 миллиардов потратили на строительство и ремонт приемных, 0,8 миллиарда - средства индивидуальной защиты и обеспечения лабораторий. Еще 571 миллион субвенции в местные бюджеты направили на кислород в больницах. На 42 миллиона (42% предусмотренных средств) Минздрав закупил аппаратов искусственной вентиляции легких

Меньше потратили на закупку оборудования для приемных — только 10% средств из предусмотренных 4,7 миллиарда.

В сфере соцзащиты использовали уже 80% выделенных средств, а именно 9,4 миллиарда.

На стимулирование экономики использовано 64% средств, около 21 млрд. Перечислено уже 66% выделенных средств на дороги — 20,8 с 31,5 миллиарда.

На креативные индустрии и культуре правительство выделило 1 миллиард, однако использовано пока только 5,8%, а именно 58 миллионов.

Лучше всего со средствами справились в МВД — выделенную на правопорядок часть фонда (2,7 миллиарда) в министерстве использовали на 92%.

На восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрено 524 млн грн, из которых пока использовано 324 млн грн или 50%.

Напомним, в Верховную Раду Украины в ближайшее время внесут законопроекты, которые должны экономически поддержать граждан и бизнес, которые пострадали из-за карантина.