В Верховную Раду Украины в ближайшее время внесут законопроекты, которые должны экономически поддержать граждан и бизнес, которые пострадали из-за карантина.
Об этом он сказал в своем очередном блоге, передает Офис президента.
По его словам, законопроекты, в частности, предусматривать то, что ФОПы и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат единовременную материальную помощь в размере 8 тысяч гривен.
В частности, для этого нужно сделать три шага:
1. Зайти в приложение «Дія»
2. Ввести данные
3. Номер банковской карты.
— Далее проверка данных и максимум через несколько дней 8000 гривен приходят вам на карту, - пояснил Владимир Зеленский.
Согласно расчетам, более миллиона граждан Украины смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит около 10 миллиардов гривен. Также, по его словам, предприятия получат одноразовую материальную помощь для сохранения рабочих мест.
— Это будет сумма, пропорциональная времени так называемого простоя в размере до 8000 гривен на одного работника, - отметил президент.
Зеленский сообщил, что предприятия, работа которых прекращается через карантин, получат компенсацию затрат на уплату единого социального взноса за наемных работников. По его словам, это — почти 1,5 миллиарда гривен для около 120 тысяч юридических лиц.
— Если из-за усиления карантина ваша деятельность запрещается, вы получите компенсацию на оплату ЕСВ за своих наемных работников, - сказал он.
Также, по его словам, предусматриваются налоговые каникулы. При усилении ограничительных мер 200 тысяч физических лиц — предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.
Зеленский также призвал украинцев поддерживать любимые кафе и рестораны, заказывая у них доставку еды.
— Расскажите в социальных сетях о местах, где вам всегда вкусно и где можно заказать доставку, поддержав их таким образом. И сегодня, и на выходных, - сказал он в блоге.
Напомним, 21 октября, в Николаеве в тестовом режиме запустили второй в Украине центр поддержки предпринимателей «Дія.Бізнес» с консалтинговой зоной для представителей микро-, малого и среднего бизнеса.
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В Верховную Раду Украины в ближайшее время внесут законопроекты, которые должны экономически поддержать граждан и бизнес, которые пострадали из-за карантина.
Об этом он сказал в своем очередном блоге, передает Офис президента.
По его словам, законопроекты, в частности, предусматривать то, что ФОПы и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат единовременную материальную помощь в размере 8 тысяч гривен.
В частности, для этого нужно сделать три шага:
1. Зайти в приложение «Дія»
2. Ввести данные
3. Номер банковской карты.
— Далее проверка данных и максимум через несколько дней 8000 гривен приходят вам на карту, - пояснил Владимир Зеленский.
Согласно расчетам, более миллиона граждан Украины смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит около 10 миллиардов гривен. Также, по его словам, предприятия получат одноразовую материальную помощь для сохранения рабочих мест.
— Это будет сумма, пропорциональная времени так называемого простоя в размере до 8000 гривен на одного работника, - отметил президент.
Зеленский сообщил, что предприятия, работа которых прекращается через карантин, получат компенсацию затрат на уплату единого социального взноса за наемных работников. По его словам, это — почти 1,5 миллиарда гривен для около 120 тысяч юридических лиц.
— Если из-за усиления карантина ваша деятельность запрещается, вы получите компенсацию на оплату ЕСВ за своих наемных работников, - сказал он.
Также, по его словам, предусматриваются налоговые каникулы. При усилении ограничительных мер 200 тысяч физических лиц — предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.
Зеленский также призвал украинцев поддерживать любимые кафе и рестораны, заказывая у них доставку еды.
— Расскажите в социальных сетях о местах, где вам всегда вкусно и где можно заказать доставку, поддержав их таким образом. И сегодня, и на выходных, - сказал он в блоге.
Напомним, 21 октября, в Николаеве в тестовом режиме запустили второй в Украине центр поддержки предпринимателей «Дія.Бізнес» с консалтинговой зоной для представителей микро-, малого и среднего бизнеса.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов