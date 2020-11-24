В Верховную Раду Украины в ближайшее время внесут законопроекты, которые должны экономически поддержать граждан и бизнес, которые пострадали из-за карантина.

Об этом он сказал в своем очередном блоге, передает Офис президента.

По его словам, законопроекты, в частности, предусматривать то, что ФОПы и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат единовременную материальную помощь в размере 8 тысяч гривен.

В частности, для этого нужно сделать три шага:

1. Зайти в приложение «Дія»

2. Ввести данные

3. Номер банковской карты.

— Далее проверка данных и максимум через несколько дней 8000 гривен приходят вам на карту, - пояснил Владимир Зеленский.

Согласно расчетам, более миллиона граждан Украины смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит около 10 миллиардов гривен. Также, по его словам, предприятия получат одноразовую материальную помощь для сохранения рабочих мест.

— Это будет сумма, пропорциональная времени так называемого простоя в размере до 8000 гривен на одного работника, - отметил президент.

Зеленский сообщил, что предприятия, работа которых прекращается через карантин, получат компенсацию затрат на уплату единого социального взноса за наемных работников. По его словам, это — почти 1,5 миллиарда гривен для около 120 тысяч юридических лиц.

— Если из-за усиления карантина ваша деятельность запрещается, вы получите компенсацию на оплату ЕСВ за своих наемных работников, - сказал он.

Также, по его словам, предусматриваются налоговые каникулы. При усилении ограничительных мер 200 тысяч физических лиц — предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.

Зеленский также призвал украинцев поддерживать любимые кафе и рестораны, заказывая у них доставку еды.

— Расскажите в социальных сетях о местах, где вам всегда вкусно и где можно заказать доставку, поддержав их таким образом. И сегодня, и на выходных, - сказал он в блоге.

Напомним, 21 октября, в Николаеве в тестовом режиме запустили второй в Украине центр поддержки предпринимателей «Дія.Бізнес» с консалтинговой зоной для представителей микро-, малого и среднего бизнеса.