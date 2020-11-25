Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в 2021 году зарплаты медицинских работников в Украине должны быть не ниже 22 тысяч гривен в месяц.
В эфире 5 канала глава Минздрава подчеркнул, что повышение зарплат является единственной возможностью для остановки выезда медиков в другие страны, пишет Новое время.
— Именно поэтому мы подчеркиваем на принятии адекватного бюджета на 2021 год — чтобы заработная плата врача начиналась от 22−25 тысяч гривен. И это один из главных факторов по остановке отъезда наших граждан, наших врачей, наших медицинских работников за границу, — заявил Максим Степанов.
Максим Степанов напомнил, что Польша, Чехия и Германия упростили процедуру для трудоустройства врачей из других стран.
Ранее сообщалось о том, что в Закарпатской области против руководства Воловецкой районной больницы открыто уголовное дело из-за невыплаты зарплат медикам.
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в 2021 году зарплаты медицинских работников в Украине должны быть не ниже 22 тысяч гривен в месяц.
В эфире 5 канала глава Минздрава подчеркнул, что повышение зарплат является единственной возможностью для остановки выезда медиков в другие страны, пишет Новое время.
— Именно поэтому мы подчеркиваем на принятии адекватного бюджета на 2021 год — чтобы заработная плата врача начиналась от 22−25 тысяч гривен. И это один из главных факторов по остановке отъезда наших граждан, наших врачей, наших медицинских работников за границу, — заявил Максим Степанов.
Максим Степанов напомнил, что Польша, Чехия и Германия упростили процедуру для трудоустройства врачей из других стран.
Ранее сообщалось о том, что в Закарпатской области против руководства Воловецкой районной больницы открыто уголовное дело из-за невыплаты зарплат медикам.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов