Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в 2021 году зарплаты медицинских работников в Украине должны быть не ниже 22 тысяч гривен в месяц.

В эфире 5 канала глава Минздрава подчеркнул, что повышение зарплат является единственной возможностью для остановки выезда медиков в другие страны, пишет Новое время.

— Именно поэтому мы подчеркиваем на принятии адекватного бюджета на 2021 год — чтобы заработная плата врача начиналась от 22−25 тысяч гривен. И это один из главных факторов по остановке отъезда наших граждан, наших врачей, наших медицинских работников за границу, — заявил Максим Степанов.

Максим Степанов напомнил, что Польша, Чехия и Германия упростили процедуру для трудоустройства врачей из других стран.

Ранее сообщалось о том, что в Закарпатской области против руководства Воловецкой районной больницы открыто уголовное дело из-за невыплаты зарплат медикам.