В Закарпатской области против руководства Воловецкой районной больницы открыто уголовное дело из-за невыплаты зарплат медикам.

Об этом сообщили в Закарпатской областной государственной администрации.

Досудебное расследование начали по части 1 статьи 175 Уголовного кодекса Украины (невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат) после сообщения ОГА.

По данным ОГА, руководитель больницы Иван Лопит умышленно не выплатил 1,4 миллиона гриве зарплаты медицинским работникам.

— По состоянию на 24 ноября погашения долга не произошло. Хотя департаментом здравоохранения даны рекомендации о порядке выплаты. Средства на счете заведения есть — 3,8 миллиона гривен, - говорится в заявлении ОГА.

Напомним, что Министерство социальной политики начало выплаты семьям медиков, которые умерли в борьбе с коронавирусной инфекцией, поступление денег на счета ожидается уже в ближайшие дни.