Министерство социальной политики начало выплаты семьям медиков, которые умерли в борьбе с коронавирусной инфекцией, поступление денег на счета ожидается уже в ближайшие дни.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Сообщается, что Минсоцполитики перечислило средства, которые изо дня в день поступят от Фонда социального страхования на счета родственников умерших медиков. Пока речь идет о выплатах по 210 тысяч гривен.
— Кроме того, в ближайшее время будет обеспечена дополнительная выплата семьям в размере 1 миллион 575 тысяч гривен, - сказано в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленно решить вопрос страховых выплат семьям умерших медиков и тем, кто получил инвалидность в результате борьбы с коронавирусом.
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Министерство социальной политики начало выплаты семьям медиков, которые умерли в борьбе с коронавирусной инфекцией, поступление денег на счета ожидается уже в ближайшие дни.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Сообщается, что Минсоцполитики перечислило средства, которые изо дня в день поступят от Фонда социального страхования на счета родственников умерших медиков. Пока речь идет о выплатах по 210 тысяч гривен.
— Кроме того, в ближайшее время будет обеспечена дополнительная выплата семьям в размере 1 миллион 575 тысяч гривен, - сказано в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленно решить вопрос страховых выплат семьям умерших медиков и тем, кто получил инвалидность в результате борьбы с коронавирусом.