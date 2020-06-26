Министерство социальной политики начало выплаты семьям медиков, которые умерли в борьбе с коронавирусной инфекцией, поступление денег на счета ожидается уже в ближайшие дни.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сообщается, что Минсоцполитики перечислило средства, которые изо дня в день поступят от Фонда социального страхования на счета родственников умерших медиков. Пока речь идет о выплатах по 210 тысяч гривен.

— Кроме того, в ближайшее время будет обеспечена дополнительная выплата семьям в размере 1 миллион 575 тысяч гривен, - сказано в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленно решить вопрос страховых выплат семьям умерших медиков и тем, кто получил инвалидность в результате борьбы с коронавирусом.