Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленно решить вопрос страховых выплат семьям умерших медиков и тем, кто получил инвалидность в результате борьбы с коронавирусом.

Об этом глава государства сказал на совещании по предотвращению распространения пандемии, передает пресс-служба Офиса президента в понедельник, 15 июня.

— Наши медики – герои. Я уже поднимал вопрос страховых выплат медикам, пострадавшим в борьбе с коронавирусом. Было время на бюрократию, теперь время выплачивать помощь. Кабмин должен сделать это как можно быстрее, - сказал Владимир Зеленский.

Он напомнил, что Верховная рада приняла законопроект, согласно которому в случае смерти работника государственного или коммунального учреждения здравоохранения или государственного научного учреждения вследствие инфицирования коронавирусной болезни – такой работник приравнивается по своему статусу к военнослужащему.

В ответ чиновники сообщили, что документы, необходимые для страховых выплат, были подготовлены.

— Медики не должны бояться ходить на работу, они должны чувствовать не только нашу моральную поддержку, но и знать, что государство заботится о них и способно позаботиться об их близких и детях, – подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 7 мая 9 областей Украины застраховали своих медработников от COVID-19. Николаевская область в данном перечне отсутствует.

При этом, 15 мая мэр Николаева Александр Сенкевич анонсировал страхование медицинских работников в городских больницах от коронавирусной инфекции COVID-19.