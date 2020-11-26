Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Согласование бюджета было одним из главных условий для начала пересмотра с МВФ программы stand-by, определения даты визита миссии Европейского департамента фонда и получения следующего транша.

— Основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей — рамки доходов, расходов и дефицита. В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ, — говорится в заявлении Минфина.

Напомним, в Верховной Раде Украины начали рассмотрение Государственного бюджета на 2021 год, комитет по вопросам бюджета подготовил проект постановления, где предлагает учесть более 1,2 тысячи поправок к документу.

Министерство здравоохранения требует, чтобы депутаты Верховной Рады Украины приняли новый госбюджет с заложенными на финансирование медицины минимум 5% от ВВП.