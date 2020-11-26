Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается отдать подряд по ремонту участка дороги по улице Пограничная за 18,7 миллионов гривен одесской компании.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили торги по капитальному ремонту дорожного покрытия по улице Пограничная от улицы Пушкинская до улицы Московская с ожидаемой стоимостью работ в 23 миллиона 906 тысяч 692 гривны.

Запланированные работы подрядчик должен будет выполнить на 924 метра дороги до 1 июля 2021 года. Победитель торгов должен будет удалить деревья и выкорчевать пни, демонтировать старое покрытие дороги и удалить старые бордюры, уложить новое дорожное покрытие, обустроить заезды и парковочные карманы, перенести пять опор освещения, нанести разметку, а также выполнить ряд других видов работ.

Участие в торгах приняло четыре компании: «Гранит-001» с предложением в 18 миллионов 742 тысячи 380 гривен, «Термотехнолоджи», которая запросила 18 тысяч 830 гривен, «Лидер» запросившая 19 миллионов 899 тысяч 996 гривен, а также «Эко-лидер» запросившая 23 миллиона 900 тысяч гривен.

В итоге победу одержала компания «Гранит-001» и именно ей чиновники предложили заключить договор.

Отметим, что согласно данным сайта Министерства юстиций Украины компания «Гранит-001» была зарегистрирована полтора года назад в Одессе. Учредителем фирмы значится Виталий Западня и офшорная компания Нарек Яхтинг Лимитед, которая зарегистрирована на Сейшельских островах. Компания занимается строительством дорог и автострад, предоставлением вспомогательных услуг в сфере добычи других полезных ископаемых и разработки карьеров, производством бетонных растворов, готовых для использования, оптовой торговлей деталями для автотранспортных средств, а также предоставлением ряда других услуг.

Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета под конец года проведет ямочный ремонт дорог в 4 районах города на 11,6 миллионов гривен.