Департамент ЖКХ Николаевского городского совета под конец года проведет ямочный ремонт дорог в 4 районах города на 11,6 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявил тендер по предупреждению возникновения и ликвидации существующих мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (ямочному ремонту, – прим.) в Ингульском районе с ожидаемой стоимостью работ в 3 миллиона 681 тысячу 564 гривен, в Корабельном районе с ожидаемой стоимостью работ в 1 миллион 696 тысяч 817 гривен, в Центральном районе с ожидаемой стоимостью работ в 3 миллиона 26 тысяч 758 гривен и в Заводском районе с ожидаемой стоимостью работ в 3 миллиона 332 тысячи 717 гривен.

В соответствии с тендерным заданием подрядчик должен будет проводить ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, проводить периодический осмотр дорог, ликвидацию провалов дорожного покрытия, ремонт кирпичных горловин колодцев, выравнивание бордюров и другие виды работ.

Все работы должны будут выполнены до 15 декабря 2020 года. Победу в аукционах во всех тендерах одержала компания «Термотехнолоджи» и именно ей чиновники предложили заключить договоров на 11 миллионов 687 тысяч 993 гривны.

Отметим, что согласно данным сайта Министерства юстиций Украины компания «Термотехнолоджи» была зарегистрирована в Одессе более 7 лет назад. Компания занимается оптовой торговлей скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием, производством изделий из пластмассы, электромонтажными работами, штукатурными работами, кровельными работами, и предоставление других видов услуг.

Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить на ремонт участка дороги по улице Пограничная почти 24 миллиона гривен.