Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить на ремонт участка дороги по улице Пограничная почти 24 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили торги по капитальному ремонту дорожного покрытия по улице Пограничная от улицы Пушкинская до улицы Московская с ожидаемой стоимостью работ в 23 миллиона 906 тысяч 692 гривны.

Запланированные работы подрядчик должен будет выполнить на 924 метра дороги до 1 июля 2021 года. Победитель торгов должен будет удалить деревья и выкорчевать пни, демонтировать старое покрытие дороги и удалить старые бордюры, уложить новое дорожное покрытие, обустроить заезды и парковочные карманы, перенести пять опор освещения, нанести разметку, а также выполнить ряд других видов работ.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 20 ноября.

Напомним, в Николаеве идут работы по текущему ремонту дороги по улице Потемкинской на отрезке от улицы Лягина до улицы Садовой.