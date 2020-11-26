За октябрь госбюджет свели с дефицитом в 30,4 миллиарда гривен, общий дефицит — 112,2 миллиарда гривен.

Об этом со ссылкой на Госказначейство сообщает Экономическая правда.

Расходы госбюджета за январь — октябрь составляют более 950 миллиардов гривен (73% плана на год), доходы — 842 миллиардов (83% плана). Кредитование за 10 месяцев составляет 3,8 миллиарда гривен.

Отдельно за октябрь в бюджет поступило более 77 миллиардов гривен, расходы составили 107 миллиардов. Кредитование составил 1,8 миллиарда. Так, дефицит госбюджета за 10 месяцев составляет 112,2 миллиарда гривен, из которых более 30 миллиардов — в октябре.

Общий фонд свели с дефицитом в 26 миллиардов в октябре, за 10 месяцев — более 120 миллиардов.

Напомним, Совокупный дефицит бюджетов 19 стран Еврозоны приблизится к 1 триллиона евро по итогам текущего года из-за крупных затрат государств на преодоление коронакризиса.