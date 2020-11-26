Министерство энергетики анонсировало повышение тарифов на электроэнергию для населения. Потому что сейчас потребители платят фактически только за транспортировку.
Об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко, передает «Укринформ».
— Я думаю, со следующей недели будет готово к принятию решение по части тарифов для бытового потребителя. Последние месяцы ведется работа, чтобы принять по этому болезненному вопросу максимально взвешенное решение, — сказал он.
Глава Минэнерго отметил, что сейчас средневзвешенная стоимость доставки электроэнергии к потребителю — 1,03 гривны.
— А средневзвешенная цена 1 килловат в час. для средневзвешенного потребителя за последние месяцы составляет 1,04 гривен. По сути в рамках текущей модели ПСО оплачивается исключительно доставка, — сказал Юрий Бойко.
Он добавил, что тариф на поставки Укрэнерго уже в декабре повысится на 7 копеек, поэтому при нынешней цене поставщик не будет зарабатывать даже 1 копейки, а будет работать с убытком.
Напомним, со следующего года в Украине вырастет тариф для семейных врачей на первичную медицинскую помощь.
Министерство энергетики анонсировало повышение тарифов на электроэнергию для населения. Потому что сейчас потребители платят фактически только за транспортировку.
Об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко, передает «Укринформ».
— Я думаю, со следующей недели будет готово к принятию решение по части тарифов для бытового потребителя. Последние месяцы ведется работа, чтобы принять по этому болезненному вопросу максимально взвешенное решение, — сказал он.
Глава Минэнерго отметил, что сейчас средневзвешенная стоимость доставки электроэнергии к потребителю — 1,03 гривны.
— А средневзвешенная цена 1 килловат в час. для средневзвешенного потребителя за последние месяцы составляет 1,04 гривен. По сути в рамках текущей модели ПСО оплачивается исключительно доставка, — сказал Юрий Бойко.
Он добавил, что тариф на поставки Укрэнерго уже в декабре повысится на 7 копеек, поэтому при нынешней цене поставщик не будет зарабатывать даже 1 копейки, а будет работать с убытком.
Напомним, со следующего года в Украине вырастет тариф для семейных врачей на первичную медицинскую помощь.