Об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко, передает «Укринформ».

— Я думаю, со следующей недели будет готово к принятию решение по части тарифов для бытового потребителя. Последние месяцы ведется работа, чтобы принять по этому болезненному вопросу максимально взвешенное решение, — сказал он.

Глава Минэнерго отметил, что сейчас средневзвешенная стоимость доставки электроэнергии к потребителю — 1,03 гривны.

— А средневзвешенная цена 1 килловат в час. для средневзвешенного потребителя за последние месяцы составляет 1,04 гривен. По сути в рамках текущей модели оплачивается исключительно доставка, — сказал Юрий Бойко.

Он добавил, что тариф на поставки Укрэнерго уже в декабре повысится на 7 копеек, поэтому при нынешней цене поставщик не будет зарабатывать даже 1 копейки, а будет работать с убытком.

Напомним, со следующего года в Украине вырастет тариф для семейных врачей на первичную медицинскую помощь.