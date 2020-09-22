Со следующего года в Украине вырастет тариф для семейных врачей на первичную медицинскую помощь.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во вторник, 22 сентября.

— За каждую заключенную декларацию уплачивается сумма - в этом году она составляет 600 грн, в следующем году она будет составлять 710 грн. Мы повысили тариф. Он не повышался два года, - рассказал Максим Степанов.

При этом глава МОЗ уточнил, что оплата работы семейного врача будет зависеть от коэффициентов.

— Кроме количества пациентов у этого семейного врача, еще индивидуальные особенности пациентов. Может быть, что они в подавляющем большинстве с гипертонической болезнью, сахарным диабетом. Или семейный врач работает в горных районах. Все эти особенности мы закладывали в расчет финансирования за первичную помощь через соответствующие коэффициенты, - пояснил он.

Министр добавил, что также будут введены коэффициенты качества первичной медпомощи.

— Например, вопрос иммунизации. Врач должен проводить вакцинизацию среди пациентов, с кем у него заключен договор. Мы заложили дополнительную сумму денег за ведение пациентов амбулаторно, больных туберкулезом, - сообщил министр.

Также Степанов возмутился из-за проведения музыкального меропрития в Запорожье «Khortytsia Freedom». В связи с этим фестивалем в области ожидается вспышка коронавирус.

Напомним, ранее Минздрав обновил рекомендации относительно соблюдения карантинных мер в школах