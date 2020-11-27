В пятницу, 27 ноября, на протест под стены Главного управления Нацполиции Николаевской области вышли представители малого бизнеса, выступающие против локдауна и карантина выходного дня.

Как пишут Новости Н, предприниматели, у которых есть «точки» на рынках «Центральный» и «Колос», несмотря на карантин выходного дня, введенный Кабмином, собираются завтра выйти на работу.

Организаторы пикета рассказали, что согласно Конституции Украины, у любого человека есть право заниматься предпринимательской деятельностью и никто не может ей препятствовать. Решение Кабмина участника акции протеста считают незаконным. К представителям малого и среднего бизнеса вышел полицейский, который пообещал передать их обращение с требованием позволить работать в выходные дни начальству. Однако на вопрос предпринимателей, могут ли они выйти на работу в карантин выходного дня, полицейский ничего не ответил.

В конце пикета представители малого и среднего бизнеса заявили, что завтра, 28 ноября, они выйдут на работу, а в случае если придет полиция и начнет их штрафовать, им на помощь придут юристы.

— Когда ввели карантин выходного дня, наше право на труд было нарушено статьям Конституции. Идет полное нарушение наших прав. Все они опираются на какое-то постановление 1100...На данный момент у нас есть решение исполкома о том, что они нам не будут препятствовать в карантин выходного дня вести нашу хозяйственную деятельность. Но работникам полиции были даны абсолютно другие указания, — рассказала Преступности.нет предпринимательница Марина Шувалова.

Ранее сообщалось, что локдаун в Украине могут ввести до или после Нового года, однако решение о его введении еще не принято.