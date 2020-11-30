Google не просто запретила установление собственных программ на смартфоны Huawei, но еще и сделала так, чтобы любые программы стало невозможно устанавливать вручную на телефоны китайской компании.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на китайские СМИ.

Google принял решительные меры и заблокировал возможность установки своих приложений на устройства Huawei. Уже больше года Huawei из-за санкций США вынуждена выпускать новые смартфоны без установленных приложений и служб Google. Однако ранее пользователи находили обходные пути и устанавливали программы Google вручную. Сейчас у них возникает все больше трудностей с ручной установкой программ.

При попытке установить последнюю версию приложения Карты Google из файла на смартфоне появляется сообщение об ошибке установки со следующей формулировкой: «Эта программа не совместима с центральным процессором вашего устройства», хотя предыдущая версия той же программы на том же смартфоне не имела такой проблемы.

Представители Huawei и Google пока не давали официальных комментариев по этому поводу.

На протяжении нескольких лет ряд стран начал отказываться от оборудования компании Huawei. Самый большой резонанс получили американские санкции, наложенные на китайского телекоммуникационного производителя в мае прошлого года.