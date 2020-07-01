Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов официально объявила китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозами национальной безопасности. Отныне деньги из Фонда общих услуг нельзя будет использовать для приобретения, обслуживания и поддержки любого оборудования или услуг, предоставляемых или производимых этими поставщиками.

Об этом говорится в заявлении комиссии.

По словам главы комиссии Аджита Пайа, компании угрожают сетям связи США и для сетей 5G.

При этом отмечается, что Huawei и ZTE имеют тесные связи с Коммунистической партией Китая и военным аппаратом Китая, и в целом подчиняются китайскому законодательству, что обязывает их сотрудничать с разведывательными службами страны.

— Мы не можем и не позволим Коммунистической партии Китая использовать сетевые уязвимости и поставить под угрозу нашу критически важную коммуникационную инфраструктуру, — говорится в заявлении.

Напомним, ранее один из крупнейших канадских мобильных операторов Bell заключил контракт на создание сети 5G со шведской корпорацией Ericsson в противовес китайскому Huawei.