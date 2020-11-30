Авиакомпании в 2021 году получат чистый убыток на 38,7 миллиарда долларов или 13,78 миллиарда на каждого пассажира.
Об этом говорится в прогнозе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), передает avianews.
По прогнозу, улучшения следует ожидать только в четвертом квартале 2021 года, когда авиаперевозчики перестанут агрессивно сокращать расходы и рост спроса после открытия границ.
Общий пассажиропоток в следующем году увеличится на 1 миллиард по сравнению с 2020 годом до 2,8 миллиарда человек, однако, подчеркивают в IATA, это все еще будет на 1,7 миллиарда пассажиров меньше, чем в 2019 году.
В IATA считают, что авиакомпании смогут вернуться к показателям 2019 года не ранее 2024 года. При этом внутренние рынки будут восстанавливаться быстрее международных.
Ранее сообщалось, что украинские авиакомпании из-за коронакризиса в среднем уволили 30% сотрудников.
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Авиакомпании в 2021 году получат чистый убыток на 38,7 миллиарда долларов или 13,78 миллиарда на каждого пассажира.
Об этом говорится в прогнозе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), передает avianews.
По прогнозу, улучшения следует ожидать только в четвертом квартале 2021 года, когда авиаперевозчики перестанут агрессивно сокращать расходы и рост спроса после открытия границ.
Общий пассажиропоток в следующем году увеличится на 1 миллиард по сравнению с 2020 годом до 2,8 миллиарда человек, однако, подчеркивают в IATA, это все еще будет на 1,7 миллиарда пассажиров меньше, чем в 2019 году.
В IATA считают, что авиакомпании смогут вернуться к показателям 2019 года не ранее 2024 года. При этом внутренние рынки будут восстанавливаться быстрее международных.
Ранее сообщалось, что украинские авиакомпании из-за коронакризиса в среднем уволили 30% сотрудников.