Ще місяць тому ми говорили про те, як не захворіти на COVID-19. А сьогодні питання уже стоїть, як з найменшими втратами побороти захворювання і що зробити, щоб легко його перенести. Як швидше стати на ноги і не допустити ускладнень, розповіла Любов Іванівна Качаліна, лікар-інфекціоніст, експерт із дитячих інфекцій.

Як відрізнити грип, ГРВІ та COVID-19, написано і розказано багато. Але симптомів так багато, що людина без медичної освіти може розгубитися у кризовій ситуації.

Нічого спільного з грипом COVID-19 не має ні за навантаженням на систему охорони здоров'я, ні за наслідками для хворого. Вірус новий, він тільки адаптується до людської популяції, а ми адаптуємося до нього.

Зі збудником COVID-19 треба спілкуватися на «Ви». І захистити себе і одне одного – це в руках кожної людини: маска, а краще респіратор FP2, FP3 – тепер наші звичні аксесуари. Україна входить у найважчий епідсезон пандемії COVID-19. Піки захворювання очікуються з листопада 2020 по квітень 2021. Крім того, розвінчуємо міф про те, що той, хто перехворів, це супергерой, якому коронавірус більше не страшний. Є випадки, коли вдруге хвороба протікає набагато складніше. Тому раджу не випробовувати долю.

Любов Іванівна Качаліна, лікар-інфекціоніст, експерт із дитячих інфекцій

Що сьогодні відомо медичній спільноті про COVID-19?

Медики не стикалися з цим захворюванням раніше. Специфічного профілактичного лікування не існує. Подібна ситуація спостерігалася під час смертоносного спалаху іспанського грипу у 19 столітті (1918-1920р.р.). Зараз, як за будь-якої інфекції, важливо дотримуватися соціальної дистанції, користуватися засобами індивідуального захисту. І це не панацея, а лише засоби мінімізації ризиків захворювання. Найважливіша інформація: це – дозозалежне захворювання. Протікання будь-якого інфекційного захворювання залежить від основних «стовпів»:

1) Доза – що більше доза інфекції, то важче протікає захворювання

2) Вірулентність збудника (агресивність, токсичність)

3) Реакція нашого організму на інфекційний процес, у даному випадку відповідь імунної системи, що вражає свої ж органи і системи.

Отже, завдання кожного з нас – отримати якомога меншу дозу вірусу і призупинити його поширення.

Як ви працюєте у відділенні з хворими з урахуванням того, що результати ПЛР-тесту приходять подекуди через 2 тижні?

Лікар за необхідності має право ставити діагноз без проведення ПЛР-тесту, зважаючи на клінічну картину та інші дослідження, зважаючи на епіданамнез. Для вибору тактики лікування він може рекомендувати дослідження:

Як тим, хто переніс хворобу, швидше відновитися та убезпечитися від ускладнень?

Для профілактики поствакцинального синдрому треба:

- уникати прямих сонячних променів

- виключити будь-які алергени

- не перенавантажуватися фізично

- знизити рівень стресу

Людям призначають курси з 3-5 антибіотиків, щоб подолати ковідну пневмонію. Як їм порадите відновлювати імунітет? Може, є диво-препарати?

Чудодійних еліксирів не існує. А щодо відновлення організму після COVID-19, приймаємо вітаміни С, Д, препарати цинку. І знову про користь здорового способу життя: ви повинні гарно висипатися, не стресувати, збалансовано харчуватися, поступово повертатися до фізичних навантажень і ні в якому разі не займатися спортом через силу. Важлива роль харчування: імуноглобуліни в організмі формуються саме завдяки білковій їжі, тому раціон має бути збалансований за кількістю жирів, білків, вуглеводів та вітамінізований.

Як швидко людина вважається повністю здоровою після COVID-19?

Коронавірусна інфекція – це тривале захворювання.

1 етап: перший тиждень захворювання, коли людина почувається добре, може бути нежить, першіння в горлі. Це грипоподібний стан, прихована небезпечна стадія. Пацієнт повинен звертатися до лікаря, приймати вітаміни Д, С і цинк, не приймати антибіотикотерапію і гормональні препарати.

У 80% випадків захворювання закінчується на цьому етапі, особливо у молодих людей, настає одужання.

2 етап: до цієї фази переходить 10-20% хворих, відбувається реакція імунної системи проти власного організму, ураження органів і систем. Усе лікування спрямоване на стримування «шторму» імунної системи. Триває ця фаза до 3 тижнів, лікарі застосовують усі методи лікування.

3 етап: постковідний синдром. Пацієнтам потрібно перебувати під наглядом. Людина може перебувати до 1 місяця на лікарняному після одужання, за рішенням лікаря. Етап може супроводжуватися тромбовоскулітом (запаленням судин), енцефалітом (запалення головного мозку), порушенням процесів згортання крові, пневмонією, психо-емоційними розладами, депресіями.

Які показники здоров’я контролювати людині після одужання? Які аналізи здавати?

Рекомендується контролювати показники вітаміну Д, за необхідності – цукру в крові, D-димер, печінкові (АСТ/АЛТ) та ниркові проби (креатинін), ЛДГ, С-реактивний білок. Порушення системи згортання крові, що спричиняє небезпечні для життя людини тромбози судин, це одне з важких ускладнень під час інфікування коронавірусом. Тому людям із груп ризику варто звернути увагу на фактори рівня згортання крові, робити коагулограму, ЕКГ.

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