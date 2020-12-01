В Португалии у здания парламента владельцы ресторанов, баров и ночных клубов объявили пятидневную голодовку знак протеста против новых коронавирусных ограничений .

Об этом сообщает Reuters.

Протестующие утверждают, что их бизнес на грани банкротсва и им не «выжить» без дохода или финансовой поддержки.

Рестораторы разбили палатки возле парламента и пьют только воду, чай и кофе. Протестующий поставили ультиматум, что не будут есть, пока с ними не встретятся премьер-министр и министр экономики.

Отмечается, что с 8 ноября в большей части страны действует комендантский час и карантин выходного дня. Эти меры возмутили рестораторов, которые заявили, что их предприятия не переживут этот год. В качестве компенсации за ограничения, которые действуют в выходные, правительство предложило ресторанам 20% от их среднего дохода в период с января по октябрь этого года. Владельцы бизнеса говорят, что этого недостаточно.

Напомним, что в среду, 11 ноября, в Николаеве прошел мирный митинг работников заведений общественного питания в рамках всеукраинской акции протеста против ограничений работы в рамках карантина «выходного дня».