Во вторник, 1 декабря, криптовалюта Bitcoin побила абсолютный рекорд. На бирже стоимость Bitcoin достигала 19,9 тысяч долларов.
Об этом сообщает BBC.
Сообщается, что котировки Bitcoin на бирже Coindesk пробили отметку в 19,9 тысяч долларов. По мнению аналитиков, криптовалюта продолжит дорожать вплоть до 22 тысяч долларов.
Отметим, предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2017 года, когда биткойн также торговался на этих отметках. Тогда котировки резко выросли за несколько недель, после чего произошел обвал и биткоин подешевел в шесть раз.
Курс начал расти в марте 2020 года на фоне пандемии COVID-19.
Напомним, в Киеве группа лиц создала ряд онлайн-ресурсов, позволяющих гражданам Украины и стран постсоветского пространства обменивать криптовалюту в наличную и безналичную формы.
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Во вторник, 1 декабря, криптовалюта Bitcoin побила абсолютный рекорд. На бирже стоимость Bitcoin достигала 19,9 тысяч долларов.
Об этом сообщает BBC.
Сообщается, что котировки Bitcoin на бирже Coindesk пробили отметку в 19,9 тысяч долларов. По мнению аналитиков, криптовалюта продолжит дорожать вплоть до 22 тысяч долларов.
Отметим, предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2017 года, когда биткойн также торговался на этих отметках. Тогда котировки резко выросли за несколько недель, после чего произошел обвал и биткоин подешевел в шесть раз.
Курс начал расти в марте 2020 года на фоне пандемии COVID-19.
Напомним, в Киеве группа лиц создала ряд онлайн-ресурсов, позволяющих гражданам Украины и стран постсоветского пространства обменивать криптовалюту в наличную и безналичную формы.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа