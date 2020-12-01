Во вторник, 1 декабря, криптовалюта Bitcoin побила абсолютный рекорд. На бирже стоимость Bitcoin достигала 19,9 тысяч долларов.

Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что котировки Bitcoin на бирже Coindesk пробили отметку в 19,9 тысяч долларов. По мнению аналитиков, криптовалюта продолжит дорожать вплоть до 22 тысяч долларов.

Отметим, предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2017 года, когда биткойн также торговался на этих отметках. Тогда котировки резко выросли за несколько недель, после чего произошел обвал и биткоин подешевел в шесть раз.

Курс начал расти в марте 2020 года на фоне пандемии COVID-19.