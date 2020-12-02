За январь-ноябрь государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 117,2 миллиарда гривен, в том числе общий фонд — с дефицитом в сумме 130,7 миллиардов гривен при плановом дефиците отчетного периода в размере 236,9 миллиардов гривен.

Об этом сообщили в Минфине.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-ноябрь 2020 года составляли 455,5 миллиардов гривен (75,6% от плана).

Всего государственные внутренние заимствования за январь-ноябрь 2020 года составили 275,6 миллиардов гривен (78,3% от плана). Из внешних источников за этот период привлечено 179,9 миллиардов гривен (71,8% от плана).

— При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-ноябрь 2020 года составили 357,4 миллиарда гривен (98,1% плана), платежи по обслуживанию — 117,3 миллиарда гривен (94,6% плана), - говорится в сообщении.

По данным Государственной казначейской службы, в ноябре в общий фонд государственного бюджета поступило 85,5 миллиардов гривен, роспись выполнена на 106,2% (план перевыполнен на 5 миллиардов гривен). Государственная налоговая служба перевыполнила план на 11,6%, или на 5,5 миллиардов гривен.

— Впервые с начала текущего года нарастающим итогом, выполнена роспись поступлений в общий фонд государственного бюджета. Так, за январь-ноябрь 2020 года при росписи 802,6 миллиардов гривен в бюджет поступило 805,9 миллиардов гривен, выполнение составляет 100,4%, или +3,3 миллиарда гривен... По оперативным данным ГКСУ, за январь-ноябрь 2020 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 940,6 миллиардов гривен, или 90,3% от росписи отчетного периода. При этом социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга, субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений, - сообщили в Минфине.

Напомним, что Министерство финансов в проекте государственного бюджета на 2021 год уменьшило дефицит на сумму 24 миллиарда гривен.