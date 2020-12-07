Коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» собирается потратить на оплату электроэнергии до июня 2021 года 14,3 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, коммунальное предприятие объявило торги на сумму в 14 миллионов 300 тысячи гривен. Предполагается, что именно за эту сумму предприятие будет с 1 января по 30 июня 2021 года получать электроэнергию для нужд предприятия в размере 6 тысяч 975 киловатт.

Свои заявки на участие в торгах подали четыре компании, среди которых: Николаевская электроснабжающая компания, «Энерджигазтрейд», «Энолл», а также «Укр газ ресурс». В итоге к аукциону, который должен состоятся 8 декабря, были допущенны «Укр газ ресурс», «Энолл» и Николаевская электроснабжающая компания.

Напомним, в прошлом году «Николаевэлектротранс» потратил на оплату электроэнергии более 33 миллионов гривен.

Также в сентябре директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко заявлял, что из бюджета Николаева необходимо дополнительно выделить около 50 миллионов гривен, чтобы предприятие смогло доработать до конца года.