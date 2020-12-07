Департамент ЖКХ Николаевского горсовета потратит 3,4 миллиона гривен на уход за скверами имени 68-ми героев-десантников и около Николаевской ОГА.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Департамент объявил тендер по санитарной очистке, обрезке, сносу деревьев, выкашиванию газонов, уходу за зелеными насаждениями и многолетними цветами на объектах благоустройства в сквере имени 68 Десантников и сквере у здания облгосадминистрации с ожидаемой стоимостью работ в 3 миллиона 420 тысяч гривен.

В соответствии с тендерным заданием, подрядчик должен будет на протяжении 2021 года производить очистку территории от грязи и мусора, очистку дорожек и ступенек от снега и льда, производить уборку опавшей листвы, производить формовочную обрезку деревьев, удаление сухих веток и деревьев, уход за зелеными насаждениями, полив газонов и ряд других видов работ.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен состоятся 22 декабря.

Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить на содержание зеленых зон в четырех районах города 27,7 миллионов гривен на протяжении года.