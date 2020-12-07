Немецкий авиаконцерн Lufthansa до конца 2020 года уволит 29 тысяч сотрудников. Кроме прочего, авиаперевозчик расстанется с 20 тысячами сотрудников за рубежом.
Об этом пишет DW.
Как сообщила официальный представитель компании, в результате штат Lufthansa сократится до 109 тысяч человек.
Массовые увольнения стали следствием пандемии коронавируса, во время которой резко упал спрос на пассажирские перевозки по всему миру.
В 2021 году Lufthansa планирует продолжить сокращение штата и расстаться с 10 тысячами сотрудников в Германии.
Напомним, Lufthansa подсчитала финансовые потери из-за пандемии коронавируса. По утверждению генерального директора Карстена Спора, они составляют около миллиона евро в час.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа
Немецкий авиаконцерн Lufthansa до конца 2020 года уволит 29 тысяч сотрудников. Кроме прочего, авиаперевозчик расстанется с 20 тысячами сотрудников за рубежом.
Об этом пишет DW.
Как сообщила официальный представитель компании, в результате штат Lufthansa сократится до 109 тысяч человек.
Массовые увольнения стали следствием пандемии коронавируса, во время которой резко упал спрос на пассажирские перевозки по всему миру.
В 2021 году Lufthansa планирует продолжить сокращение штата и расстаться с 10 тысячами сотрудников в Германии.
Напомним, Lufthansa подсчитала финансовые потери из-за пандемии коронавируса. По утверждению генерального директора Карстена Спора, они составляют около миллиона евро в час.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа