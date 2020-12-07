Немецкий авиаконцерн Lufthansa до конца 2020 года уволит 29 тысяч сотрудников. Кроме прочего, авиаперевозчик расстанется с 20 тысячами сотрудников за рубежом.

Об этом пишет DW.

Как сообщила официальный представитель компании, в результате штат Lufthansa сократится до 109 тысяч человек.

Массовые увольнения стали следствием пандемии коронавируса, во время которой резко упал спрос на пассажирские перевозки по всему миру.

В 2021 году Lufthansa планирует продолжить сокращение штата и расстаться с 10 тысячами сотрудников в Германии.

Напомним, Lufthansa подсчитала финансовые потери из-за пандемии коронавируса. По утверждению генерального директора Карстена Спора, они составляют около миллиона евро в час.