Вчера, 7 декабря, постоянный представитель ФРГ при Совете Европы посол Рольф Мафаель и заместитель генсека Совета Европы Ґабриэлла Баттани-Драґони подписали договор о выделении средств Украине в рамках Плана действий Совета Европы. Так, Германия выделяет 1 млн евро.

Об этом сообщает Посольство ФРГ в Киеве.

В 2019 году Берлин уже предоставлял 1 млн евро на поддержку Плана.

— На посту председателя Комитета министров Совета Европы Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы, как в прошлом году, сделали важный финансовый вклад в План действий Совета Европы для Украины, — заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Напомним, в июле этого года ЕС перечислил в бюджет Украины более 11,5 миллионов евро для поддержки реформы государственного управления.