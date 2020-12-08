Венгерский лоукостер Wizz Air возобновляет ряд авиарейсов из Украины.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Wizz Air объявляет о возобновлении ряда рейсов в/из украинских городов. Поэтому, пассажиры имеют возможность забронировать билеты на долгожданные рейсы из Киева, Львова и Харькова в города Польши, Германии, Австрии, Дании, Эстонии, Венгрии, Италии, Португалии, Словакии и Литвы», — говорится в сообщении.

В декабре 2020 года Wizz Air возобновляет перелеты из Киева в Копенгаген, Пардубице, Биллунд, Вену, Краков, Лиссабон, Гамбург, Будапешт, Неаполь, Познань, Братиславу, Катовице; из Львова — в Берлин, Щецин, Братиславу, Пардубице, Вильнюс, а также из Харькова — в Краков, Дортмунд, Вену, Гданьск и Вроцлав.

«Возобновление рейсов зависит от решения органов власти оставить или удалить ту или иную страну из списка «зеленой» зоны. В таком случае выполнение этих перелетов будет отложено соответственно», — отметили в компании.

Если авиакомпания будет вынуждена отменить рейс, клиенты, бронирования которых изменились, автоматически получают 120-процентную компенсацию от начального тарифа, начисленного как WIZZ-кредит, которым можно воспользоваться в течение 24 месяцев с момента отмены рейса.

Пассажиры также могут выбрать денежное возмещение — Wizz Air обязуется предоставить его в течение 30 дней с момента получения запроса на компенсацию тем же способом, каким была произведена оплата.

Пассажиры, которые забронировали билеты через турфирмы, должны обратиться к ним с запросом о возмещении.

Ранее Венгерская авиакомпания-лоукост Wizz Air отменила более 20 рейсов из городов Украины в ноябре и перенесла возобновление этих направлений на начало декабря.