Авиакомпания МАУ с апреля по ноябрь 2020 года компенсировала покупателям авиабилетов 22 миллиона долларов за отмененные из-за пандемии коронавируса рейсы.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что с апреля по ноябрь 2020 года обработано 85 861 запрос пассажиров и оформлено возвращение на сумму почти 22 миллиона долларов. Сейчас зафиксировано еще около 56 тысяч необработанных заявок на возвращение.

В МАУ отмечают, что вспышка коронавирусной инфекции особенно негативно повлияла на мировую авиаиндустрию, и все авиакомпании мира в результате решений собственных правительств о карантинных мерах были вынуждены приостановить свою деятельность на несколько месяцев, отменив тысячи рейсов. Это привело к беспрецедентному накоплению невыполненных обязательств перед пассажирами.

Авиакомпания МАУ предложила покупателям авиабилетов на отмененные рейсы несколько вариантов выхода из этой ситуации: переоформления билета на другие даты без удержания штрафов; оформление именного промокода на 125% оплаченной суммы, который действует 2 года с момента его выписки; возврат средств за отмененный рейс на банковский счет.

Ранее сообщалось, что авиакомпания МАУ хочет продавать рекламу, которая будет размещена на фюзеляжах своих самолетов.