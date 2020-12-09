Министерство обороны выплатило около полумиллиарда гривен премии военным с начала перемирия в зоне ООС. Премию бойцы получили за соблюдение перемирия.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос РБК-Украина.

Указано, что порядок выплаты вознаграждения и применения штрафов к участникам ООС за период перемирия (с 27 июля 2020 года) регламентирован приказом министра обороны Андрея Тарана №340 от 18 сентября 2020 года.

Согласно ему, премии силовикам выплачиваются за успешные действия на линии соприкосновения и за сохранение жизни и здоровья бойцов. В частности, вознаграждение предусмотрено за непосредственное участие в боевых действиях, разведку в тылу врага, отражение атаки противника или захват его техники.

За такие действия предусмотрена премия в размере 17 тысяч гривен. Награда увеличивается, если задание военными было успешно выполнено в составе подразделения.

Премии за захваченную (уничтоженную) технику противника также выплачиваются отдельно. К примеру, за захват корабля врага дают до 243 600 гривен, самолета - 121 800, танка - 48 720 гривен, беспилотника - 36 540 гривен.

Кроме того, предусмотрены премии за сохранение жизни и здоровья бойцов в зоне ООС. Командующий Объединенных сил за такие действия может получить дополнительно 18 тысяч гривен в месяц, а, например, командир взвода - 7 тысяч гривен.

Однако это вознаграждение для командиров существенно снижается, если установлены случаи нарушений со стороны их подчиненных. К таким нарушениям, кроме суицидов и несоблюдения гигиены, относится открытие огня военными без приказа командира и без военной необходимости.

Военнослужащим, которые допустили такие нарушения, вознаграждение не выплачивается вообще.

Минобороны в ответ на запрос агентства отказалось сообщить, сколько военных были оштрафованы за открытие огня и другие проступки.

— Обобщение информации о количестве нарушений, которые стали основанием для уменьшения этого вознаграждения военнослужащим, принимающим непосредственное участие в мероприятиях ОНБО (обеспечения нацбезопасности и обороны, - прим.), не предусмотрено, - сказано в ответе за подписью врио командующего Объединенных сил Виктора Ганущака.

Он также сообщает, что всего с начала перемирия, то есть с 27 июля по 1 декабря, военным выплачено вознаграждения на сумму 510,9 млн гривен.

Кому именно и за какие конкретно действия выплачено вознаграждение, Минобороны не указало.

Напомним, 7 декабря на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Обошлось без потерь со стороны украинских военных.