Кабинет министров Украины согласовал передачу 18 предприятий «Укроборонпрома» на приватизацию. Их передали Фонду государственного имущества.
Соответствующее решение принято на заседании правительства, пишет РБК-Украина.
В пояснительной записке говорится, что приватизация этих объектов необходима для совершенствования системы управления ОПК. Эти предприятия не задействованы в выполнении Государственного оборонного заказа, а также не включены в кооперационные цепочки по производству вооружений и военной техники.
Общая стоимость активов этих объектов составляет 280 млн гривен. В сферу управления Фонда госимущества для последующей приватизации передаются:
Напомним, из более 100 предприятий, которые сейчас входят в состав «Укроборонпрома», в реформированном оборонно-промышленном комплексе Украины останется от 60 до 65 предприятий.
Также сообщалось, что в Николаеве продолжает разрушается административное здание «Николаевского судостроительного завода», деньги на ремонт которого обещал найти глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
|
Похоже, Адмиралтейство — всёКатерина Середа
|
Про безпеку руху на трасі Н-14Татьяна Демченко
|
Випускайте повітря, Артеме ОлександровичуСтанислав Мартиросов
Кабинет министров Украины согласовал передачу 18 предприятий «Укроборонпрома» на приватизацию. Их передали Фонду государственного имущества.
Соответствующее решение принято на заседании правительства, пишет РБК-Украина.
В пояснительной записке говорится, что приватизация этих объектов необходима для совершенствования системы управления ОПК. Эти предприятия не задействованы в выполнении Государственного оборонного заказа, а также не включены в кооперационные цепочки по производству вооружений и военной техники.
Общая стоимость активов этих объектов составляет 280 млн гривен. В сферу управления Фонда госимущества для последующей приватизации передаются:
Напомним, из более 100 предприятий, которые сейчас входят в состав «Укроборонпрома», в реформированном оборонно-промышленном комплексе Украины останется от 60 до 65 предприятий.
Также сообщалось, что в Николаеве продолжает разрушается административное здание «Николаевского судостроительного завода», деньги на ремонт которого обещал найти глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.