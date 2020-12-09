Кабинет министров Украины согласовал передачу 18 предприятий «Укроборонпрома» на приватизацию. Их передали Фонду государственного имущества.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, пишет РБК-Украина.

В пояснительной записке говорится, что приватизация этих объектов необходима для совершенствования системы управления ОПК. Эти предприятия не задействованы в выполнении Государственного оборонного заказа, а также не включены в кооперационные цепочки по производству вооружений и военной техники.

Общая стоимость активов этих объектов составляет 280 млн гривен. В сферу управления Фонда госимущества для последующей приватизации передаются:

171 Черниговский ремонтный завод

Ровенский автомобильный ремонтный завод

НИИ «Буран»

Винницкий авиационный завод — ВИАЗ

Специальное конструкторское бюро «Молния»

Украинский радиотехнический институт

Закарпатское вертолетное производственное объединение

«Укроборонлизинг»

Центральное конструкторское бюро «Изумруд»

Ивано-Франковский котельно-сварочный завод

Харьковский завод транспортного оборудования

Запорожский автомобильный ремонтный завод

Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт

Центральный НИИ навигации и управления

Завод «Квант»

Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения

«Укроборонресурсы»

Херсонский завод «Судмаш»

Напомним, из более 100 предприятий, которые сейчас входят в состав «Укроборонпрома», в реформированном оборонно-промышленном комплексе Украины останется от 60 до 65 предприятий.

Также сообщалось, что в Николаеве продолжает разрушается административное здание «Николаевского судостроительного завода», деньги на ремонт которого обещал найти глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.