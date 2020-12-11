Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев рассказал, что до конца года планируется принять технико-экономическое обоснование относительно создания проекта канализационных сетей в микрорайоне Варваровка.

Информация прозвучала в пятницу, 11 декабря, в ходе брифинга, - передает корреспондент НикВести.

Он указал, что сегодня рассматриваются 2 варианта, где можно разместить эти пункты – с северной и с южной стороны микрорайона.

— Заключили договор на разработку технико-экономического обоснования по размещению локальных очистных сооружений в микрорайоне Варваровка и по разведению сетей. До конца годы должны принять технико-экономическое обоснование. Исполнитель - ООО «ВиК Проект» по этому договору. Думаю, что предложение по размещению от них мы получим в течение 2 недель, - сказал Сергей Коренев.

Работы по строительству дюкера в Варваровку были начаты в 2019 году.

5 ноября в микрорайон Варваровка Центрального района подвели централизованное водоснабжение.