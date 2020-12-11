В этом году Министерство обороны закупило рекордное за последние семь лет количество горючего для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил глава Минобороны Андрей Таран, передает пресс-служба Минобороны

Результата удалось достичь без увеличения бюджетных ассигнований.

— Благодаря экономии в 2020 году Министерство обороны заключило договоров на закупку 230,6 тысяч тонн горючего для нужд Вооруженных сил Украины, - сказал министр.

В сообщении подчеркивается, что благодаря изменению в подходах к закупкам ведомство смогло сполна воспользоваться снижением мировых цен на нефть и нефтепродукты, и, таким образом, увеличить объемы закупок фактически на четверть.

— Дополнительные объемы горючего направлены на увеличение оперативных и стратегических резервов Вооруженных сил Украины по соответствующим направлениям, - сообщили в Минобороны.

Напомним, в начале декабря Министерство обороны Украины провело закупку военных товаров через агентство НАТО по поддержке и поставке. Это была первая прямая закупка без посредников.

Напомним, правоохранители задержали двух военнослужащих, проходящих службу в Одесской и Донецкой областях. Они, по данным следствия, продавали оружие и боеприпасы, которые поставляли из зоны операции Объединенных сил.