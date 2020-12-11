В этом году Министерство обороны закупило рекордное за последние семь лет количество горючего для нужд Вооруженных сил Украины.
Об этом заявил глава Минобороны Андрей Таран, передает пресс-служба Минобороны
Результата удалось достичь без увеличения бюджетных ассигнований.
— Благодаря экономии в 2020 году Министерство обороны заключило договоров на закупку 230,6 тысяч тонн горючего для нужд Вооруженных сил Украины, - сказал министр.
В сообщении подчеркивается, что благодаря изменению в подходах к закупкам ведомство смогло сполна воспользоваться снижением мировых цен на нефть и нефтепродукты, и, таким образом, увеличить объемы закупок фактически на четверть.
— Дополнительные объемы горючего направлены на увеличение оперативных и стратегических резервов Вооруженных сил Украины по соответствующим направлениям, - сообщили в Минобороны.
Напомним, в начале декабря Министерство обороны Украины провело закупку военных товаров через агентство НАТО по поддержке и поставке. Это была первая прямая закупка без посредников.
Напомним, правоохранители задержали двух военнослужащих, проходящих службу в Одесской и Донецкой областях. Они, по данным следствия, продавали оружие и боеприпасы, которые поставляли из зоны операции Объединенных сил.
|
Похоже, Адмиралтейство — всёКатерина Середа
|
Про безпеку руху на трасі Н-14Татьяна Демченко
|
Випускайте повітря, Артеме ОлександровичуСтанислав Мартиросов
В этом году Министерство обороны закупило рекордное за последние семь лет количество горючего для нужд Вооруженных сил Украины.
Об этом заявил глава Минобороны Андрей Таран, передает пресс-служба Минобороны
Результата удалось достичь без увеличения бюджетных ассигнований.
— Благодаря экономии в 2020 году Министерство обороны заключило договоров на закупку 230,6 тысяч тонн горючего для нужд Вооруженных сил Украины, - сказал министр.
В сообщении подчеркивается, что благодаря изменению в подходах к закупкам ведомство смогло сполна воспользоваться снижением мировых цен на нефть и нефтепродукты, и, таким образом, увеличить объемы закупок фактически на четверть.
— Дополнительные объемы горючего направлены на увеличение оперативных и стратегических резервов Вооруженных сил Украины по соответствующим направлениям, - сообщили в Минобороны.
Напомним, в начале декабря Министерство обороны Украины провело закупку военных товаров через агентство НАТО по поддержке и поставке. Это была первая прямая закупка без посредников.
Напомним, правоохранители задержали двух военнослужащих, проходящих службу в Одесской и Донецкой областях. Они, по данным следствия, продавали оружие и боеприпасы, которые поставляли из зоны операции Объединенных сил.