Четверть всех товаров на рынке Украины завезли по заниженной стоимости с целью уплаты меньших налогов — доля остается неизменной с 2018 года.

Об этом говорится в исследовании Института экономических исследований и политических консультаций, пишет Экономическая правда.

В апреле-июне 2020 года Институтом было опрошено более 1000 украинских экспортеров и импортеров.

Среди опрошенных только 20% респондентов считают коррупцию и взяточничество проблемой в работе таможни. Среди проблем, названных предприятиями, коррупция занимает четвертое место. В исследовании также отмечают, что таможни с большим уровнем коррупции были оценены респондентами как менее эффективные.

В первой тройке проблем — несовершенное таможенное законодательство, завышение таможенной стоимости и недостаточная прозрачность и открытость.

44% экспортеров и импортеров назвали наличие «друзей» во власти важным фактором для успеха бизнеса. С 2018 года эта доля выросла на 4,7%. Для импортеров «дружба» — скорее о защите бизнеса, для экспортеров — о его упрощении.

С 2018 года изменилась доля «серого импорта» в Украине и составляет четверть продукции.

Большинство респондентов поддержали криминализацию контрабанды — 79%. Из них 53% — за уголовную ответственность без заключения, а 26% — с лишением свободы.

Менеджерка сектора по управлению госфинансами в Представительстве ЕС в Украине Екатерина Яковлева отметила, что Украина — единственная европейская страна, где контрабанда товаров не является уголовным правонарушением, которое влечет значительные потери поступлений в бюджет.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет оштрафовал шесть производителей молочной продукции в целом более чем на 111,5 миллионов гривен. Во время проверки эксперты обнаружили, что предприятия изготавливали смеси с неизвестным составом или растительными жирами, а называли это «маслом» или «твердым сыром».